Satya Nadella devient président de Microsoft, en plus d’être directeur général

Satya Nadella a été promu au poste de président du conseil d’administration de Microsoft, après avoir été le directeur général de l’entreprise depuis 2014. Il prend un peu plus le contrôle et devient donc le PDG, au lieu d’être uniquement le DG.

Satya Nadella a été élu président du conseil d’administration à l’unanimité, poste où il mettra à profit sa connaissance intime de l’activité pour identifier les risques principaux et promouvoir la stratégie adaptée, a indiqué Microsoft.

Depuis 2014, Satya Nadella a mis Microsoft davantage en résonance avec un nouvel environnement technologique dominé par des rivaux qui se concentrent sur les smartphones, comme Apple et Google. Lorsqu’il avait pris les rênes du groupe, certains craignaient que Microsoft soit devenu un dinosaure. Il a exigé une réorganisation massive, en supprimant 18 000 emplois, soit 14% de l’effectif total, via un plan visant à simplifier la structure et à intégrer la division mobile de Nokia.

Un point important à ses yeux a été le cloud avec Azure. À ce jour, Azure est un moteur de croissance pour le géant de la technologie, à l’instar d’Amazon qui dispose d’Amazon Web Services (AWS).

Microsoft a bâti son empire sur des logiciels comme Windows et Office. Il va présenter la semaine prochaine une nouvelle génération de son système d’exploitation, à savoir Windows 11. Satya Nadella a indiqué avoir lui-même supervisé cette version. Preuve, s’il en fallait une, que ce sera une version importante. Elle a d’ailleurs fuité cette semaine.