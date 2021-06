GTA 5 : fin du mode Online sur PS3 et Xbox 360 en décembre

Rockstar annonce que le mode Online de Grand Theft Auto 5 (GTA 5) va fermer ses portes sur PS3 et Xbox 360 à partir du 16 décembre 2021. Les personnes qui ont encore ces consoles pourront uniquement jouer au mode solo à compter de cette date.

Fin du mode Online pour GTA 5 sur PS3 et Xbox 360

« Nous travaillons actuellement sur des mises à jour pour les versions PlayStation 4, Xbox One et PC de Grand Theft Auto Online, tout en préparant la sortie cet automne des nouvelles versions améliorées de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S », explique Rockstar. « Cependant, les versions PlayStation 3 et Xbox 360 de GTA Online, y compris le suivi des statistiques dans le Rockstar Games Social Club, seront officiellement désactivées le 16 décembre 2021. De plus, les paquets de dollars Shark ne seront plus disponibles à la vente dans GTA Online sur les versions PS3 et Xbox 360 après le 15 septembre 2021 », ajoute le studio.

Pour ce qui est du suivi des statistiques dans le Social Club et d’autres fonctionnalités relatives à certains jeux sur PS3 et Xbox 360 qui seront désactivées, on retrouve :

Le suivi des statistiques en ligne, le multijoueur en ligne, et les classements des versions PS3 et Xbox 360 de Max Payne 3

Le suivi des statistiques en ligne des versions PS3 et Xbox 360 de L.A. Noire

Comment continuer à jouer ?

Ceux qui adorent le mode Online de GTA 5 et qui ont une PS3 ou une Xbox 360 vont devoir changer de console s’ils souhaitent continuer à profiter de l’expérience. Ils ont le choix : PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X/S. Il y a également la possibilité de jouer sur PC pour ceux qui le souhaitent. Concernant la mise à niveau des graphismes sur PS5 et Xbox Series X, ce sera pour le 11 novembre. Bonne chance si vous essayez d’acheter l’une des deux consoles en ce moment.