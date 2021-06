Blade 14 : Razer abandonne Intel pour son portable gaming ultra ultrapuissant (Ryzen 9 5900H, RTX 3080)

Oui, le Blade 14 n’est pas une nouvelle entrée dans la gamme Blade. Le portable gaming 14 pouces de Razer vient « juste » d’être mis à jour, mais cette mise à jour là prend des allures de petites révolutions. Le Blade 14 « Edition 2021 » contient en effet un CPU AMD Ryzen 9 5900H ! Pendant 10 ans, Razer a pourtant uniquement privilégié les processeurs du fondeur de Santa Clara !

Avec ses 8 cœurs (16 threads) cadencés à 4.6Ghz, le Ryzen 9 5900H assurera les tâches les plus lourdes sans broncher, sans compter que ce CPU haut de gamme est accompagné de 16 Go de RAM et d’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3080. Ca va faire mal… La dalle 14 pouces est au niveau des composants internes, et affiche en QHD 165Hz (et couvre 100% des gamuts DCI-P3 et sRGB).

Côté ports et connectiques, c’est un peu moins ébouriffant. Le Blade 14 doit se contenter de deux ports USB Type-C 3.2 Gen 2, deux Type-A 3.2 Gen 2, et d’un port HDMI. Il faut dire que le petit monstre fait à peine 1,7 cm d’épaisseur, ce qui ne laisse pas forcément beaucoup de place pour une armada de ports. Le Blade 14 est proposé à la vente au prix de 2800 dollars.