Starfield : quelques infos supplémentaires sur le RPG spatial de Besthesda

La belle conférence Xbox/Besthesda de l’E3 s’est ouverte avec un très court trailer de Starfield, le prochain RPG spatial des créateurs de The Elder Scrolls. Cette courte séquence a permis de faire connaissance avec le moteur du jeu, de constater que les environnements et la direction artistique générale pointent vers un titre plutôt « réaliste » (à contrario donc d’un No Man’s Sky, que j’apprécie énormément), et de récupérer une date de sortie, fixée au 11 novembre 2022.

Cette lointaine exclusivité PC/Xbox Series/Game Pass reste encore nimbée de mystères, mais heureusement pour nous les joueurs, Ashley Cheng, manager général chez Bethesda, a donné quelques informations supplémentaires sur le titre, des informations loin d’être anodines. Ainsi, Ashley Cheng annonce tout de go que Starfield sera « un simulateur de Han Solo », ce qui signifie que le joueur incarnera un (ou une) poor lonesome astronaut aux commandes d’un unique vaisseau, tel un (ou une) mercenaire de l’espace. Et malgré son rendu d’ensemble un peu austère, le fun ne sera pas mis de côté : « Montez dans un vaisseau, explorez la galaxie, amusez-vous » ajoute encore Ashley Cheng.

Si Starfield reprendra bien évidemment certaines mécaniques RPG de The Elder Scrolls, Bethesda semble donc avoir décidé que la partie strictement exploratoire du titre – visite des planètes, découverte d’espèces alien voire de créatures intelligentes ayant leur propre civilisation – sera l’un des composants essentiel du gameplay… et du plaisir du joueur. C’est plutôt une bonne nouvelle à l’heure où nombre de gros AAA spatiaux (Elite: Dangerous, Star Citizen) misent beaucoup sur la simu pure et dure. Starfield tentera t-il le mixte NMS-Elite Dangerous (l’exploration pure de l’un et le photoréalisme de l’autre) ? Voilà qui serait intéressant…