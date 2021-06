Chrome : Google conserve finalement l’URL complète des sites

Google a décidé de ne pas aller jusqu’au bout de son projet pour cacher l’URL complète des sites dans Chrome. Le groupe a pris la décision d’abandonner l’idée au vu du succès mitigé et des retours de certains utilisateurs.

Ce test pour cacher l’URL complète des sites dans Chrome a débuté en 2020 avec Chrome 86. Ainsi, l’utilisateur voyait uniquement le nom de domaine et rien d’autre. Sur KultureGeek par exemple, l’internaute observait tout le temps kulturegeek.fr, qu’importe la page sur laquelle il se trouvait.

Google avait pour idée que l’affichage unique du nom de domaine aiderait les internautes en rapport avec le phishing. Ils sauraient ainsi s’ils sont bien sur le site désiré et non une copie qui pourrait diffuser des malwares, de fausses informations et d’autres éléments de ce type.

Les versions stables de Chrome n’ont pas proposé une telle option aux utilisateurs, mais les versions bêta et Canary du navigateur l’ont eue pendant un moment. C’est maintenant de l’histoire ancienne. « Cette expérience n’a pas fait évoluer les mesures de sécurité pertinentes, nous ne la lancerons donc pas », déclare simplement un employé de Google.

Voici ce qu’indiquait Google en 2020 :