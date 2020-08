Google Chrome ne va plus afficher l’URL complète pour tester

Comment s’assurer que l’on visite un site légitime ? Quelques méthodes permettent de faire une vérification et l’une d’entre elles consiste à jeter un coup d’œil à la barre d’URL. Mais certains internautes se font tout de même piéger, d’où la nouvelle initiative de Google.

Google annonce qu’il va mettre en place une nouvelle expérimentation dans Chrome 86 (qui sera disponible en bêta dès septembre et en version stable plus tard). Le navigateur va seulement afficher le nom de domaine et non tout de qu’il y après.

Chrome affiche l’URL complète actuellement, comme celle-ci :

https://kulturegeek.fr/news-203417/officiel-xbox-series-x-sera-disponible-novembre-2020

Avec Chrome 86, la barre d’URL affichera seulement :

kulturegeek.fr

Cela permet d’indiquer à l’internaute qu’il se trouve bien sur le site désiré (kulturegeek.fr en l’occurrence) et non un autre qui aurait pu le tromper. Comme Google l’explique :

Les attaquants peuvent manipuler les URL de multiples façons pour tromper les utilisateurs sur l’identité d’un site, ce qui conduit à du phishing, une ingénierie sociale et des escroqueries généralisés. Dans une étude, plus de 60% des utilisateurs ont été trompés lorsque le nom d’une marque est apparu dans la barre d’URL.

Bien évidemment, certains auront envie de toujours avoir les adresses complètes. Ce sera possible en survolant la barre d’URL avec sa souris. Sinon, il suffira de faire un clic droit et activer « Toujours afficher les URL complètes ».

Ceux qui ont Chrome Canary peuvent tester ce système dès maintenant en entrant chrome://flags dans la barre d’URL et en activant les éléments suivants :