La bêta d’Android 12 marque un record d’installations

Google assure que la bêta d’Android 12 rencontre un joli succès, auprès de marquer un record d’installations parmi toutes celles qui ont vu le jour auparavant. C’est une bonne nouvelle pour à peu près tout le monde : Google, utilisateurs et constructeurs.

« La bêta d’Android 12 est de loin notre bêta la plus téléchargée/installée de tous les temps », a récemment tweeté Dave Burke, qui supervise Android au sein de Google. Il n’a cependant partagé aucune donnée. Nous ne savons pas quel le nombre de téléchargements ni quel est le gain par rapport aux bêtas des précédentes versions majeures.

Android 12's beta is by far our most downloaded/installed beta ever. Speaking of which, Beta 2 is available today: https://t.co/VR8CtXKWkZ

— Dave Burke (@davey_burke) June 9, 2021