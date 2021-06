Relativity Space a reçu 650 millions de dollars pour concevoir une fusée réutilisable en 3D

En mars dernier, nous vous rapportions que l’industrie aérospatiale était secouée par une nouvelle start-up, Relativity Space. Pour rappel, Relativity Space est une société aérospatiale américaine fondée en 2015 par les talentueux ingénieurs Tim Ellis et Jordan Noone. Le premier ayant fait ses premiers pas chez Blue Origin et le second, chez SpaceX. Ensemble, ils veulent révolutionner l’industrie aérospatiale en explorant l’impression 3D. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur projet attire les investisseurs !

Le premier lanceur de Relativity Space sera lancé en fin d’année

En effet, dès 2015, le propriétaire des Dallas Mavericks, Mark Cuban, croit au projet des deux ingénieurs et leur signe un chèque de 500 000 dollars. Peu de temps après, Tim Ellis et Jordan Noone parviennent à lever 10 millions de dollars. Tout récemment, ils ont reçu 500 millions de dollars pour booster leur projet d’imprimer des fusées en 3D.

S’il y a un an et demi, la start-up ne comptait que 100 employés, elle en compte désormais environ 400 et compte encore en embaucher plusieurs centaines d’ici la fin de cette année. David Giger, un ancien employé de SpaceX, a également rejoint l’entreprise pour construire la fusée Terran-1. Un lanceur de 7 mètres de haut qui devrait être lancé en fin d’année depuis le complexe de lancement 16 de Cape Canaveral, en Floride.

Le Terran-R sera entièrement réutilisable

Récemment, Spacenews a rapporté que Relativity Space a levé 650 millions de dollars dans le cadre d’un nouveau cycle de financement. Ce fonds provient des investisseurs BlackRock, Centricus, Coatue, Soroban Capital et d’autres investisseurs, afin de soutenir le développement d’une nouvelle fusée imprimée en 3D, le Terran-R, qui sera plus grande que le Terran-1.

Le Terran-R sera entièrement réutilisable et pourra transporter plus de 20 tonnes de charges utiles en orbite terrestre basse. Son lancement est prévu pour 2024.

A l’heure actuelle, la valeur marchande de Relativity Space est estimée à 4,2 milliards de dollars. Une menace pour SpaceX ? Pas pour le moment puisque le leader de l’industrie aérospatiale pèse actuellement 44 milliards de dollars.