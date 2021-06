Facebook prépare une montre connectée avec deux caméras

Facebook veut se lancer sur le marché de la montre connectée et prépare un modèle qui serait lancé à l’été 2022. Selon The Verge, elle embarquera deux caméras, ainsi qu’un capteur pour la fréquence cardiaque.

Illustration

Cette montre connectée est un projet plus que sérieux au sein de Facebook, au point que le réseau social aurait dépensé environ un milliard de dollars pour la concevoir. Cette somme concerne surtout la recherche et le développement. Le projet est tellement sérieux qu’un deuxième modèle, prévu pour plus tard, serait en préparation en ce moment même.

Le plus intrigant sur ce produit n’est autre que les deux caméras. La première concernerait les appels vidéo. Elle serait directement au niveau de l’écran. La seconde serait Full HD (1080p) et permettrait de filmer tout ce que l’on souhaite. A priori, il faudrait que la montre ne soit pas autour du poignet pour pouvoir filmer. En complément, Facebook discuterait avec différentes sociétés pour créer des accessoires.

La montre connectée de Facebook tournerait sous une version modifiée d’Android (Wear OS ?) et supporterait la 4G. Elle serait disponible en blanc, noir et or. Le réseau social s’attendrait à avoir des ventes à six chiffres (au moins 100 000 exemplaires, donc). Côté prix, c’est en discussion, mais le groupe aimerait bien avoir un tarif autour de 400 dollars.