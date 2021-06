Piratage massif : un fichier de 100 Go regroupe plus de 8 milliards de mots de passe

C’est probablement l’un des plus gros hacks de l’histoire de l’informatique : le fichier RockYou2021, sans doute alimenté régulièrement par une véritable armée de hackers, contient pas moins de 8 milliards de mots de passe (exactement 8 459 060 239), soit plus de mots de passe qu’il n’y a d’êtres humains sur la planète ! Ce fichier massif pèse pas moins de 100 Go et contient en tout et pour tout 16 milliards de références (mais la moitié sont des doublons).

Si l’on en croit le hacker à l’origine de cette énorme découverte, ces mots de passe seraient le butin des multiples cyberattaques de ces dernières années. Un outil en ligne permet de savoir si son compte a été hacké. Il suffit de renseigner l’identifiant (adresse mail, N° de tel) à cette adresse, et l’on sait immédiatement si l’on est concerné. Dans l’affirmative, nous ne saurions trop vous conseiller de ne pas trop tarder pour changer de MDP sur vos sites, services, logiciels, cloud ou mail les plus sensibles. On n’est jamais trop prudent…

MaJ : un autre lien permet de savoir directement si son mot de passe a été renseigné dans cette base. Cette fois, il suffit de rentre le mot de passe plutôt que l’adresse mail/n° de tel (un compte peut avoir été hacké il y a longtemps, cela ne signifie pas que votre MDP actuel est renseigné dans la base).