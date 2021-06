E3 2021 : Capcom donne rendez-vous le 14 juin pour sa conférence

Capcom prendra la parole le 14 juin avec une conférence à l’occasion de l’E3 2021. Le rendez-vous est donné à 23h30 (heure française). Le showcase sera directement disponible en ligne.

Join us for the Capcom showcase at #E32021 for news on our latest games lineup, including:

🗯 The Great Ace Attorney Chronicles

🥚 Monster Hunter Stories 2

🐉 Monster Hunter Rise

🏰 Resident Evil Village

📅 June 14 @ 2:30pm PDT pic.twitter.com/X1K882Ew8f

— Capcom USA (@CapcomUSA_) June 8, 2021