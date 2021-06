Panne Internet : plein de sites ne fonctionnent plus à cause de Fastly CDN

Une importante panne touche de nombreux sites Internet qui sont inaccessibles, c’est dû au CDN de Fastly. Cela va de Reddit à Twitch, en passant par des médias comme Le Monde et le New York Times. Il y a également des problèmes au niveau de Twitter où les Emojis ne s’affichent plus du tout, provoquant d’ailleurs un bug d’affichage.

Une erreur 503 s’affiche sur de nombreux sites

Sur son état de système, Fastly confirme que son CDN connaît effectivement des problèmes, causant l’impossibilité d’accéder aux différents sites Internet. « Nous étudions actuellement l’impact potentiel sur les performances de nos services CDN », indique le groupe. « Nous continuons à enquêter sur ce problème », a-t-il ajouté. Selon ses dires, la panne a débuté à 11h58 et se veut toujours d’actualité.

Impossible de dire pour l’instant quand la situation reviendra à la normale. Fastly ne donne aucune estimation particulière. Il faut toutefois espérer que cela se fera assez rapidement parce que l’impact peut être important selon les sites et services.

Vous ne pouvez rien faire de votre côté, si ce n’est patienter. C’est embêtant, mais c’est malheureusement la seule solution.

La dernière grosse panne d’Internet remonte à novembre dernier. Pour le coup, le fautif n’était pas Fastly mais Amazon Web Services (AWS). Le service de cloud est utilisé par de nombreux sites et services.