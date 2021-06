Le patron de Twitter veut démocratiser le bitcoin avec un portefeuille physique

Jack Dorsey, le patron de Twitter et Square, l’annonce : il veut créer un portefeuille physique pour stocker les bitcoins. Son objectif est de démocratiser cette cryptomonnaie qui, à ce jour, n’est pas toujours simple à stocker soi-même (pour le grand public).

« Décider de stocker soi-même ses bitcoins, c’est compliqué », constate Jack Dorsey sur Twitter avant d’énumérer les problèmes à résoudre : disponibilité, sécurité, facilité d’utilisation sur mobile, etc. Il envisage un portefeuille dont les personnes pourraient se servir pour faire leurs courses, via leur smartphone par exemple, sans compromettre leur argent ou le système des cryptomonnaies en général.

« Si nous le faisons, nous le fabriquerons de façon totalement ouverte, du logiciel à l’appareil, en collaboration avec la communauté », précise-t-il d’emblée. « On peut imaginer des applications qui fonctionnent sans Square et peut-être aussi sans la permission d’Apple et Google », continue-t-il.

Square is considering making a hardware wallet for #bitcoin. If we do it, we would build it entirely in the open, from software to hardware design, and in collaboration with the community. We want to kick off this thinking the right way: by sharing some of our guiding principles.

— jack (@jack) June 4, 2021