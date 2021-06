E3 2021 : l’ESA publie le calendrier complet des conférences (Xbox, Nintendo, Square Enix, Ubisoft, etc.)

Amateurs de jeux vidéos, à vos calendriers ! L’ESA vient en effet de publier les dates et les horaires de l’ensemble des conférences qui seront diffusées lors de l’E3 2021.

Rappelons en outre que cette année, Sony et Electronic Arts font bande à part avec leurs propres confs. Voici donc le calendrier de l’E3 2021 :

Samedi 12 juin

Début de la diffusion – 19h

Ubisoft Forward – 21h

Conférences de Gearbox et Devolver Digital

Dimanche 13 juin

Début de la diffusion – 17h45

Xbox & Bethesda Games Showcase – 19h

Conférence SQUARE ENIX

Conférences PC Gaming Show et Future Games Show

Conférences de Warner Bros. Games, Back 4 Blood et 24 Entertainment

Lundi 14 juin

Début de la diffusion – 17h

Conférences de Mythical Games, Freedom Games, Razer et Capcom

Sessions avec Verizon, Intellevision et VENN

Mardi 15 juin

Début de la diffusion – 17h

Nintendo Direct et Treehouse Live – 18h

Conférences de Bandai Namco, Yooreeka Games et GameSpot

Cérémonie de remise de prix

On note qu’Ubisoft est l’un des rares éditeurs à avoir en partie levé le voile sur le contenu de sa conf. Ubi donnera donc des nouvelles de Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine ainsi que de Riders Republic, et nous reparlera de ses titres sortis récemment (For Honor, Trackmania, Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Valhalla).