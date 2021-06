Amazon et Casino s’associent pour un service de click & collect

Amazon et le groupe Casino étendent leur partenariat, entamé en 2018, pour se mettre au click & collect. L’objectif est d’offrir aux clients d’Amazon une sélection de produits alimentaires plus large à travers la France, selon un communiqué commun.

Du click & collect pour Amazon et Casino en France

Le service click & collect d’Amazon avec Casino sera déployé dès le mois de juillet à Annecy et à Clermont-Ferrand, ainsi que dans une dizaine de magasins des enseignes Casino d’ici la fin de l’été. Il permettra aux membres Amazon Prime de commander en ligne parmi une sélection de plus de 9 000 références alimentaires (marques nationales et marque de distributeur Casino) et de venir récupérer leurs achats dans l’un des 180 points de click & collect Casino (Géant Casino et Casino Supermarchés) qui seront en place d’ici l’été 2022 à travers toute la France.

Avec ce nouveau service, le groupe Casino poursuit sa stratégie numérique en ajoutant un nouveau canal de distribution pour ses produits et permet aux clients d’Amazon d’accéder à une offre alimentaire élargie.

Les dirigeants sont, sans surprise, très contents

« Cette nouvelle phase s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Groupe qui vise à développer une offre de services de proximité la plus large possible sur le segment du e-commerce alimentaire », déclare Jean-Charles Nouri, PDG de Casino. « Notre stratégie omnicanale franchit ainsi une nouvelle étape, pour continuer de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs qui choisissent de faire de plus en plus leurs courses alimentaires en ligne », ajoute-t-il.

Pour sa part, Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France, dit que son groupe se réjouit « de collaborer avec le groupe Casino et d’offrir ce nouveau service de click and collect qui permettra aux membres Prime de bénéficier d’une sélection de produits alimentaires encore plus large. À terme, ce nouveau service leur simplifiera la vie partout en France ».