HarmonyOS : Huawei dégaine un OS ambitieux, aux fonctions plus innovantes que son design

« Un OS pour les gouverner tous », telle pourrait être la devise d’HarmonyOS, le fork Android franchement ambitieux que vient de dévoiler Huawei. Le géant asiatique a passé beaucoup de temps (genre, vraiment beaucoup) à nous expliquer qu’HarmonyOS tournait sur une multitude d’appareils, du smartphone à la tablette en passant par l’ordinateur, la montre connectée, le téléviseur, les wearables… ou la machine à café !

Si l’on doute un peu qu’il puisse réellement s’agir du même code source partout (ne serait-ce que sur la montre, en raison du stockage disponible), cette volonté d »unification totale est un tacle à iOS et Android, qui multiplient de leur côté les OS spécialisés (iOS, iPadOS, tvOS, watchOS côté Apple, Android, ChromeOS ou WearOS côté Google). Huawei jure ses grands dieux que l’OS ne nécessite que 128 Ko de RAM pour fonctionner, mais plusieurs des exemples dévoilés donnent tout de même la très grosse impression qu’une partie des fonctions sera essentiellement basée sur le cloud.

Via la notion de Super Device, Huawei décrit des fonctions de communication et de synchronisation avancées entre plusieurs types d’appareils sous HarmonyOS. Cette fonction repose sur l’idée d’instantanéité et s’avère même franchement épatante lorsque l’utilisateur peut glisser déposer des applications ouvertes entre le smartphone et la tablette par exemple. Là encore, il y a forcément une astuce, et l’on pressent fortement une forme d’encapsulation des web-apps, Huawei répétant à plusieurs reprises que les apps en tant que telles n’existent plus sous HarmonyOS. Quelle que soit l’explication technique sous-jacente, la fonction s’avère intéressante sur le papier, notamment pour l’échange rapide de fichiers… ou pour poursuivre sur la télé un jeu démarré sur le smartphone !

D’autres annonces font un peu plus sourire, comme la partie sur la sécurité et l’authentification à double ou triple facteur, ou bien encore le DGraphicEngine, qui cumule la puissance du CPU et du GPU pour améliorer le rendu graphique (une technologie qui existe en fait depuis des années). On note aussi la similarité presque provocante entre la version d’HarmonyOS tournant sous MatePad 2 et… l’iPadOS d’Apple. D’une façon générale, le design d’HarmonyOS semble largement piocher à droite et à gauche, avec des emprunts du côté d’iOS, d’iPadOS et d’Android.

Malgré les très nombreuses interrogations qui restent en suspend (dont la principale : est-ce que ces jolies choses seront disponibles pour tous les devs ?), Huawei est parvenu le temps d’une keynote à faire oublier qu’il n’était plus que cet ancien géant affaibli par l’embargo US. Et puis aussi, les démos ne rendent pas les coups, ce qui signifie que toutes ces nouveautés devront encore être testées et évaluées smartphones ou tablettes en main…