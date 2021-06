Le Japon enverra bientôt sur la Lune un petit robot sphérique et transformiste

L’agence spatiale japonaise (JAXA) vient d’annoncer le lancement dès 2022 d’une mission lunaire dont la « star » n’est autre qu’un mini-robot sphérique… et transformiste. Ce robot a été conçu et développé par plusieurs géants de la tech nippone, soit Sony (oui, le fabricant de PlayStation), TOMY (oui, le fabricant de robots-jouets), et Doshisha. Le mini-robot sera totalement sphérique lors de son arrivée sur la Lune, puis se transformera en engin roulant (surmonté d’une caméra) une fois sur le sol lunaire.

Le robot lunaire de la JAXA est à peine plus gros qu’une balle de Tennis et ne pèse que 250 grammes

Le robot de la JAXA aura pour objectif de récolter le plus de données possibles sur le régolithe, soit les éléments qui composent la surface visible de la Lune (poussière et sable de roche principalement). Toutes ces données seront récupérées en temps réel : « Pendant que le robot se déplace sur la surface lunaire, les images du comportement du régolithe ainsi que les images de la surface lunaire prises par le robot et la caméra de l’atterrisseur lunaire seront envoyées au centre de contrôle de la mission » précise la JAXA.

Ce rover habité de 6 mètres de long pourrait bien arpenter le sol lunaire en 2029

Ces informations serviront à la mise au point d’un ambitieux programme de mission lunaire habitée prévu pour 2029, et notamment la conception d’un énorme Rover capable d’embarquer plusieurs membres d’équipages. Si tout se déroule sans accrocs, le Japon deviendra donc dès l’an prochain le 4ème pays à poser un engin sur la Lune, après l’Union soviétique, les États-Unis et la Chine.