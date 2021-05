Xiaomi dévoile la charge en 8 minutes à 200 W et sans-fil à 120 W

Xiaomi monte encore d’un cran avec la charge d’un téléphone en seulement 8 minutes grâce à un système de 200 W. Le fabricant chinois dévoile aussi une recharge sans-fil de 120 W.

La charge de 200 W en 8 minutes de Xiaomi concerne un smartphone avec une batterie de 4 000 mAh. Ici, la marque a utilisé une version modifiée de son Mi 11 Pro pour faire la démonstration.

Dans le même temps, Xiaomi présente une charge sans-fil de 120 W. La charge du smartphone se fait ici en 15 minutes. Le nom donné par la marque à la technologie est HyperCharge.

On ne sait pas encore quand Xiaomi mettra en œuvre sa nouvelle technologie HyperCharge de 200 W et 120W sans-fil sur des téléphones dans le commerce. En théorie, une telle charge rapide pourrait produire plus de chaleur et entraîner une dégradation plus rapide de la batterie.

En tout cas, le constructeur n’arrête pas de progresser dans le domaine. Il avait présenté la charge filaire à 100 W il y a deux ans et la charge à 120 W l’année dernière avec le Mi 10 Ultra. Il avait également dévoilé une charge sans-fil à 80 W l’année dernière. On peut voir qu’il a su progresser aussi bien dans le filaire que dans le sans-fil.