Xiaomi dévoile une charge sans fil de 80 W : 19 minutes pour recharger à 100%

Xiaomi dévoile aujourd’hui une nouvelle technologie de charge sans fil de 80 W. Le constructeur l’assure : il suffit de 19 minutes pour recharger complètement un smartphone qui dispose d’une batterie de 4 000 mAh. L’année dernière, Xiaomi présentait une charge sans fil de 30 W. Une variante de 40 W a été dévoilée au printemps et une autre de 50 W cet été.

La marque explique qu’il faut 1 minute pour passer de 0% à 10%, 8 minutes pour passer de 0% à 50% et donc 19 minutes pour avoir une charge complète. En comparaison, il faut 25 minutes pour avoir 50% de charge et 69 minutes pour une charge complète avec la charge sans fil de 30 W.

Dans une vidéo de démonstration, Xiaomi présente sa charge sans fil de 80 W avec un Mi 10 Pro modifié. On peut voir que la recharge complète a bien nécessité 19 minutes et pas une minute de plus.

Xiaomi ne dit pas encore quand sa technologie de charge sans fil de 80 W sera disponible. De plus, il faut aussi avoir un téléphone compatible. Actuellement, le Mi 10 Ultra accepte la recharge sans fil jusqu’à 50 W. Il faudra donc attendre encore quelques mois pour avoir les nouveaux smartphones et la nouvelle charge sans fil très rapide. Le constructeur ne dit pas encore quel sera le premier modèle compatible.