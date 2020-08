Xiaomi annonce le Mi 10 Ultra doté de la recharge ultra rapide 120 W !

Xiaomi vient d’annoncer dans une serie de tweets le Mi 10 Ultra, un smartphone haut de gamme équipé d’une batterie à recharge ultra-rapide 120 W et d’un bloc photo à 4 capteurs. La batterie 4500 mAh du Mi 10 Ultra se recharge TOTALEMENT en seulement 23 minutes (un record sur un smartphone commercial) et à 41% en seulement 5 minutes de charge ! La recharge sans fil bénéficie elle aussi de la recharge rapide (50W), soit 40 minutes pour une pleine charge. Le bloc photo regroupe un capteur principal de 48 megapixels (1/1.32), un capteur hybride avec un zoom numérique x120 et un capteur 20 megapixels ultrawide (120° de champ de vision). Le capteur frontal se contente de 12 megapixels. Bien évidemment, le Mi 10 Ultra peut filmer en 8K. Last but not least, l’écran de 6,67 pouces est rafraichi à la fréquence de 120Hz et le processeur Snapdragon 865 s’occupe de faire fonctionner tout ce joli monde. Le Mi 10 Ultra sera disponible le 16 août en Chine au prix de 5299 Yuan (environ 700 euros).

For our 10th Anniversary, we’ve prepared some products tailored for this important moment! Meet the latest member of our #Mi10Series…#Mi10Ultra! #From10ToInfinity pic.twitter.com/qYBdAyJSLe — Xiaomi (@Xiaomi) August 11, 2020