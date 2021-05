Israël et Gaza sont flous sur Google Earth, pourquoi ?

Une grande partie d’Israël et des territoires palestiniens apparaissent sous forme d’images satellites à faible résolution sur Google Earth. Par exemple, il est à peine possible de voir les voitures dans la ville de Gaza alors que si on regarde la capitale Pyongyang de la Corée du Nord sur Google Earth, on peut clairement distinguer les voitures et même les personnes.

Un amendement répondant aux préoccupations d’Israël en matière de sécurité

Apparemment, jusqu’en 2020, les Etats-Unis ont imposé une restriction sur la qualité des images satellite d’Israël et des territoires palestiniens que les entreprises américaines étaient autorisées à fournir à titre commercial.

En effet, cette restriction figurait dans l’amendement Kyl-Bingaman (KBA), une législation américaine datant de 1997, qui répondait aux préoccupations israéliennes en matière de sécurité. En vertu de cet amendement, les fournisseurs américains d’images satellite pouvaient proposer des images à faible résolution mais dont la taille de pixel n’est pas inférieure à 2 m, nous rapporte BBC. Bien que la KBA ne fait référence qu’à Israël, il est également appliqué aux territoires palestiniens.

Mais en juillet 2020, la KBA a été abandonnée et le gouvernement américain autorise désormais les entreprises américaines à fournir des images de la région de bien meilleure qualité, avec des pixels qui peuvent aller jusqu’à 40 cm. Néanmoins, Israël a vivement critiqué cette décision, soulignant que les images pourraient être utilisées pour mieux ajuster les tirs de roquettes.