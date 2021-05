Sony va mettre à l’épreuve son capteur d’image IMX500 à Rome

En 2020, on vous parlait des premiers capteurs de Sony qui intègrent leur propre puce d’intelligence artificielle dédiée au traitement photographique, les IMX500 et IMX501. Pour information, le processeur d’IA du capteur IMX500 de Sony est capable d’analyser des images fixes ou animées en temps réel sans s’appuyer sur un service en ligne. Ce capteur est également doté d’une capacité de 12 mégapixels et sert à faire de la détection en temps réel pour des applications industrielles.

Le capteur IMX500 de Sony contribuera à désencombrer et améliorer la circulation à Rome

Cela tombe bien puisque dès le mois de juin, Sony participera à une expérience de ville connectée à Rome, en Italie. L’expérience en question vise à réduire la pollution et les embouteillages causés par les véhicules recherchant une place de parking ; optimiser les transports en commun et renforcer la sécurité sur les passages piétons, nous rapporte Smart Motion by Futura.

Le capteur IMX500 sera ainsi installé dans un module dénommé Genius qui sera perché au sommet des abribus et des feux de circulation. Ses caméras serviront à collecter des informations sur les places de parking libres, sur la présence de piétons prêts à traverser une rue et le nombre de personnes attendant un bus.

Les images seront analysées en temps réel par des réseaux neuronaux qui sont présents sur la puce DSP du capteur. Ce dernier se compose d’une mémoire intégrée et traite les informations localement. Seules, les métadonnées parviennent à des applications qui indiqueront des places de parking libres aux conducteurs. Elles les préviendront également s’il y a des passants à un passage piéton. Enfin, les abribus connectés renseigneront les services de transport en commun sur l’affluence et les pics. Le but étant de désencombrer les abribus et optimiser les rotations.