Sony dévoile un capteur photo avec IA intégrée !

Sur la plupart des smartphones ou APN numériques récents, la capture d’une photo est largement « assistée » par des briques logicielles dédiées qui gèrent le HDR, la reconnaissance des visages ou bien encore le suivi d’objets en mouvement. Ces différentes tâches (avant ou après la prise de cliché) sont assurées par un composant dédié, le plus souvent un ISP (Image Signal Processor) disposé quelque part sur le SoC.

Les IMX500 et IMX501 (12 MPx) sont les premiers capteurs Sony à ne pas s’appuyer sur ces composants déportés, et pour cause puisqu’il intègrent leur propre puce d’IA (Intelligence Artificielle) dédiée au traitement photographique ! Pour autant, les fonctions prises en charge par ce composant intégré resteraient encore assez simples, ce qui ne sera sans doute pas un soucis étant donné le positionnement commercial de ces capteurs. Ces derniers se destinent en effet prioritairement aux industriels et non aux photographes à la recherche du cliché parfait.