Amazon : Jeff Bezos annonce qu’il quittera son poste de CEO le 5 juillet prochain

C’est la journée des grosses annonces pour Amazon. Quelques heures à peine après la confirmation du rachat de la MGM pour la modique somme de 8,4 milliards de dollars, le CEO Jeff Bezos déclare qu’il quittera la direction du groupe dès le 5 juillet prochain ! A cette date, le chauve le plus riche d’Amérique deviendra alors président exécutif d’Amazon, ce qui devrait le décharger des décisions les plus lourdes. C’est devant un parterre d’actionnaires que Jeff Bezos a fixé la date de son départ : « Nous avons choisi cette date car elle est sentimentale pour moi. C’est la date à laquelle Amazon a été constituée en 1994, il y a exactement 27 ans. Je suis très heureux d’occuper le poste de président exécutif où je concentrerai mon énergie et mon attention sur les nouveaux produits et les initiatives naissantes. »

Bezos avait prévenu de ses intentions de départ il y a déjà plusieurs mois, expliquant alors qu’il souhaitait consacrer un peu plus de temps à sa compagnie spatiale Blue Origin. L’espace laissé vacant par Bezos sera rapidement occupé par Andy Jassy, l’actuel patron de l’AWS (Amazon Web Services).