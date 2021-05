PlayStation Plus juin 2021 : les jeux PS4 et PS5 offerts

Après Microsoft pour Xbox, c’est au tour de Sony de présenter les jeux PS4/PS5 offerts en juin 2021 avec le PlayStation Plus. Il y aura trois titres cette fois. Pour rappel, le PlayStation Plus permet de jouer en ligne, avoir des remises sur le PlayStation Store et les sauvegardes de ses jeux dans le cloud.

Le premier titre offert avec le PlayStation Plus en juin 2021 est Star Wars: Squadrons sur PS4. C’est un jeu de combat spatial à la première personne. Vous incarnerez un pilote et devrez contrôler les vaisseaux les plus emblématiques de la licence. Le jeu se déroule après les événements de l’épisode VI de la saga, Le Retour du Jedi. Il propose un mode histoire mais aussi un mode en 5 contre 5.

Le deuxième jeu offert est Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown sur PS4. C’est un remaster du jeu Virtua Fighter 5 sorti sur bornes d’arcade en 2006 et consoles en 2007. Cette version améliorée du jeu de combat se dote de tous nouveaux graphismes ainsi que de fonctionnalités en ligne. Les musiques ont également été réarrangées et l’interface du jeu retravaillée.

Enfin, le troisième jeu offert sur le PlayStation Plus en juin 2021 est Operation: Tango sur PS5. Dans ce titre en coopération à deux, vous devez mettre fin à un complot international. Pour réussir vos missions, vous devrez communiquer avec votre partenaire, car un incarnera un hacker à distance et l’autre, un agent sur le terrain.

Les jeux du PlayStation Plus pour juin 2021 pourront être téléchargés à compter dès mardi prochain. Ils resteront dans votre bibliothèque à vie. Il faut avoir un abonnement actif pour être en mesure de jouer.