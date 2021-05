Xbox Games With Gold : les jeux offerts en juin 2021

Microsoft présente la liste des jeux Xbox qui seront offerts tout au long du mois de juin 2021 avec le programme Games with Gold. Pour rappel, cela requiert d’avoir le Xbox Live Gold qui permet de jouer en ligne avec ses amis ou d’autres joueurs.

Le premier jeu offert sur Xbox en juin 2021 est The King’s Bird (du 1er au 30 juin). Dans ce titre artistique primé, profitez d’une aventure rythmée par des phases de plateforme à la physique précise. Échappez-vous dans un monde tenu secret par un tyran et découvrez la vérité sur votre liberté.

Le deuxième jeu est Shadows: Awakening (du 16 juin au 15 juillet). Embarquez dans une aventure épique au gameplay exigeant, à l’histoire captivante et aux graphismes envoûtants. Rassemblez votre groupe, prenez le contrôle de puissants héros et utilisez leurs pouvoirs à votre avantage. Mais qui commande vraiment… le démon ou les âmes qu’il a dévorées ?

En troisième jeu offert sur Xbox en juin, on retrouve NeoGeo Battle Coliseum (du 1er au 15 juin). Découvrez des héros inédits et des personnages qui ont traversé l’histoire de la Neo Geo, prêts à combattre dans ce titre où vous pouvez changer de personnage pendant les affrontements.

Enfin, le quatrième jeu est Injustice: Gods Among Us (du 16 au 30 juin). Les créateurs de Mortal Kombat ont imaginé un titre où les personnages emblématiques de DC Comics comme Batman, Superman et Wonder Woman s’affrontent dans des combats épiques.

Tous les jeux seront à réclamer aux dates indiquées ci-dessus. Les titres restent disponibles dans la bibliothèque dans le joueur a un abonnement au Xbox Live Gold. Pour rappel, la liste de mai est à retrouver sur cet article.