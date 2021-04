Xbox Games With Gold : les jeux offerts en mai 2021

Microsoft partage aujourd’hui la liste des jeux qui seront offerts en mai 2021 sur Xbox avec les Games with Gold. Comme à chaque fois, il est nécessaire d’avoir un abonnement au Xbox Live Gold pour en profiter. Celui-ci permet de jouer en ligne avec ses amis ou d’autres joueurs.

Les jeux offerts en mai 2021 pour le Xbox Games With Gold

Le premier titre offert est Armello (du 1er au 31 mai). C’est un jeu de plateau prenant vie dans l’univers d’un sombre conte de fées. Fort en aventures haletantes, il combine la tactique du jeu de cartes, la richesse du jeu de plateau stratégique et des éléments de jeu de rôle.

Le deuxième jeu est Dungeons 3 (du 16 mai au 15 juin). Aidez le Seigneur du Donjon à triompher dans ce jeu de stratégie en temps réel où vous devrez construire des donjons.

En troisième jeu offert en mai 2021 à l’occasion du Xbox Games with Gold, on retrouve Lego Batman (du 1er au 15 mai). Construisez, conduisez, balancez-vous à l’aide de votre grappin et battez-vous dans Gotham dans la peau du chevalier noir et de son partenaire Robin. Vous pourrez également jouer les méchants dans le mode histoire et les aider à mener à bien leur plan diabolique pour prendre le contrôle de la ville.

Enfin, le quatrième jeu offert est Tropico 4 (du 16 au 31 mai). Vous êtes El Presidente, leader suprême de votre petite nation insulaire. Vous devez obtenir le soutien de votre peuple, négocier avec des superpuissances étrangères mais aussi faire face aux catastrophes naturelles qui menacent votre pays.

Les quatre jeux offerts à l’occasion du Xbox Games with Gold en mai 2021 pourront être téléchargés aux dates indiquées ci-dessus. Et grâce à la rétrocompatibilité, les jeux sont récupérables et jouables sur tous les modèles de Xbox.