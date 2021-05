Xiaomi n’est plus considéré par les Etats-Unis comme une « société militaire communiste chinoise »

Quelques semaines après avoir été retiré de la fameuse « liste noire » américaine (initiée par Donald Trump), Xiaomi ne peut plus désormais être désigné comme une « société militaire communiste chinoise » par les autorités Etatsuniennes. Un tribunal américain vient en effet d’annuler ce descriptif infâmant, ce qui ouvre la voie à un probable retour de Xiaomi aux Etats-Unis. Jusqu’à présent, les smartphones du fabricant étaient interdits de ventes dans le pays, ce qui pèse forcément sur les résultats (pourtant excellents) du groupe. Pour rappel, Xiaomi est actuellement le troisième plus gros fabricant de smartphones. L’accès au marché US pourrait sans doute lui permettre de recoller à la roue d’Apple… voire peut-être de le dépasser.

Xiaomi a bien entendu salué ce retour en grâce :« Nous réaffirmons être ouverts, transparents, cotés en bourse et gérés de manière indépendante. Nous continuerons de fournir des services et produits fiables aux utilisateurs ». Si Xiaomi est donc tiré d’affaires, il n’en va pas de même pour Huawei, et les dernières déclarations de son CEO Ren Zhengfei ne semblent pas de nature à changer la donne.