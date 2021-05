Huawei dévoilera officiellement HarmonyOS le 2 juin prochain… dans un contexte houleux

Lourdement touché par l’embargo américain, l’ex-géant du mobile Huawei tente de rebondir avec HarmonyOS, un système d’exploitation « maison » qui pourrait lui permettre de « vivre sans Google » et donc de se refaire une place sur le marché mobile. Le fabricant a confirmé sur le site de micro-blogging Weibo la date de présentation officielle d’HarmonyOS. L’OS du renouveau sera donc présenté en détails le 2 juin prochain, et les rumeurs indiquent que ce dernier tournera d’abord sur un MatePad2.

Cette annonce intervient dans un contexte plutôt houleux. Reuters vient en effet de dénicher un mémo interne dans lequel Ren Zhengfei parle plus comme un chef d’état que comme le CEO d’une grosse société de la tech : « Une fois que nous aurons dominé l’Europe, l’Asie-Pacifique et l’Afrique, si les normes américaines ne correspondent pas aux nôtres, et que nous ne pouvons pas entrer aux États-Unis, alors les États-Unis ne pourront pas entrer sur notre territoire ».

Imagine t-on deux secondes Tim Cook expliquant que « si ça continue », l’un de ses concurrents sera interdit de marché américain ? Avec cette formule malheureuse (voire menaçante), Zhengfei donne presqu’ici l’impression que c’est le gouvernement chinois qui parle à travers sa bouche. Ce dérapage peu contrôlé apportera sans doute de l’eau au moulin de ceux qui estiment, pas seulement aux Etats-Unis, que Huawei n’est pas tout à fait une entreprise de technologie comme les autres. Et l’on imagine encore moins l’actuel président américain Joe Biden plier devant ce type de menaces.

Au delà de ces maladresses « diplomatiques », HarmonyOS pourrait bien ne pas être le vrai « troisième homme » du marché mobile. Nos confrères d’Ars Technica ont effet passé au crible le nouvel OS il y a quelques semaines… et ont découvert que dernier n’était au final qu’un simple fork Android. Même l’interface d’Android est reprise tel que ! Aura t-on droit à une véritable refonte le 2 juin prochain ? Rien n’est moins sûr…