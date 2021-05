Google Stadia Pro : les jeux offerts en juin 2021

Google présente la liste des jeux qui seront offerts en mai 2021 sur Stadia pour tous ceux qui ont l’offre Pro. Celle-ci coûte 9,99€/mois et permet de jouer en 4K avec du son surround. En comparaison, l’offre gratuite (Stadia Base) permet « seulement » de jouer en 1080p avec du son stéréo.

Les jeux offerts sur Stadia Pro en juin 2021

Le premier jeu offert avec Stadia Pro en juin 2021 est The Legend of Heroes : Trails of Cold Steel III. Ce RPG est le troisième volet des aventures de Rean Schwarzer, devenu instructeur au Thors Branch Campus. Le jeu prend place un an et demi après la guerre civile d’Erebonia et raconte les aventures de la nouvelle Classe VII dont la responsabilité est de former une nouvelle génération de héros dans un contexte géopolitique instable.

Le deuxième titre offert est MotoGP 20. C’est un jeu de course de moto où les joueurs peuvent piloter face aux champions officiels de MotoGPTM, enfiler les bottes d’un jeune pilote en mode Carrière, prendre la tête d’une équipe en mode Manager ou accomplir des Défis Historiques pour débloquer des motos et pilotes légendaires.

Vient ensuite Blue Fire comme troisième jeu offert sur Stadia en juin 2021. Le titre se déroule dans le royaume de Penumbra et offre différentes zones à explorer dont des temples remplis de pièges à découvrir au fil des quêtes. D’imposants ennemis se mettront également au travers de votre route pendant votre exploration.

Enfin, le quatrième jeu est Chronos: Before the Ashes. Le joueur incarne un jeune héros, essayant de sauver sa maison d’un ancien mal. Le titre propose d’explorer un mystérieux labyrinthe rempli de créatures redoutables et de puzzle difficiles.

Tous les jeux offerts sur Stadia Pro pourront être réclamés à compter du 1er juin 2021. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours récupérer les titres offerts en mai. La liste est à retrouver sur cet article.