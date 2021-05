Pornhub restaure de très vieux films érotiques en 4K/60 fps… grâce à l’IA

Le porno est aujourd’hui absolument partout sur internet, mais saviez vous que le « genre » a démarré il y a fort fort longtemps ? Les premiers films pornographiques datent de la fin du 19ème siècle et sont presqu’aussi vieux à vrai dire que les premiers films « tout court ». Une nouvelle preuve, s’il en fallait, que « la chose » a toujours fasciné les foules, aujourd’hui comme il y a 120 ans. Le site Pornhub, l’un des géants du porn en ligne, vient de lancer un nouveau site recensant plusieurs vidéos de cet âge d’or du film érotique ou carrément porn (attention, le site contient de la vraie pornographie, donc ce n’est pas forcément pour tous les yeux et pour toutes les oreilles).

Ci-dessus, Le Baiser de Thomas Edison. C’est l’une des images les plus chastes que vous verrez sur le site. Vous êtes prévenus

Ces très vieux films (le plus ancien date de 1896 !) ont tous été restaurés en 4K et 60 fps grâce à la « magie » du Machine Learning (IA à apprentissage automatique). Même la bande sonore (quand il y en a une) a été restaurée par voie numérique. Le résultat ne sera certes pas aussi net et détaillé qu’une production Dorcel, mais on touche presque du doigt (pour ainsi dire) l’atmosphère de l’époque. On peut aussi être souvent surpris du caractère vraiment « hard » de nombre de scènes, ce qui contredit l’idée, fausse donc, que le porno sans fard serait l’œuvre de la modernité et de l’internet.

Quelques unes de ces pièces rapportées sont de vrais morceaux d’histoire du cinéma, à l’instar du film Le Baiser tourné par Thomas Edison en 1896, ou du court métrage After the Ball signé d’un certain… Méliès.