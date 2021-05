Dark web : démantèlement d’une 3e plateforme francophone

Le Monde Parallèle (LMP), une plateforme francophone sur le dark web, n’existe plus. Les douaniers enquêteurs de la Direction Nationale du Renseignement et des enquêtes Douanières (DNRED) ont démantelé ce réseau.

Démantèlement de « Le Monde Parallèle »

Le service Cyberdouane a mené une enquête de plusieurs mois avec une trentaine d’agents des douanes (opérationnels, analystes et spécialistes informatiques) pour démanteler Le Monde Parallèle. La plateforme française proposait à la vente divers produits et services (stupéfiants, faux document, armes, carding, etc). Comme on peut s’en douter, ce n’était pas légal.

Dans un communiqué le ministère de l’Économie indique que les deux administrateurs du site ont été interpellés (à Paris et en région messine) et les activités de la plateforme ont été interrompues. Outre divers matériels informatiques, ces opérations ont permis de démanteler cette plateforme et de saisir des faux documents, des cartes bancaires et des cartes prépayées, plusieurs milliers d’euros en cryptomonnaies, et des preuves de leurs activités illégales sur le site.

Il s’agit donc de la troisième grosse plateforme française à être démantelée. La première était Black Hand, cela remonte à 2018. Un an plus tard, ce fut le cas de French Deep Web Market.

Bruno Le Maire félicite les équipes

« Je félicite les agents de la DNRED pour ce nouveau succès contre les trafiquants actifs sur le Darknet », a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie. « En mettant un terme à l’activité du site « Le Monde Parallèle », la douane porte l’engagement du gouvernement à combattre toutes les formes de criminalités dont la cyberdélinquance qui porte atteinte aux Français et à l’économie légale », a-t-il ajouté.

Pour Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des Comptes publics, « ce démantèlement illustre la mobilisation permanente et le savoir-faire remarquable de cette administration, tout particulièrement son unité spécialisée Cyberdouane, pour entraver cette menace émanant de la partie la plus sombre d’Internet ».