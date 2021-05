Ikea dévoile un concept de voiture électrique… que l’on devra (forcément) monter soi-même

Ikea a dévoilé il y a quelques jours la Höga, un concept innovant de voiture électrique conçu en partenariat avec Renault. Le véhicule est minuscule (seulement 2,3 mètres de long et 1,8 mètres de haut), affiche un look rétro-futuriste disons… spécial, et surtout, devra être monté par l’utilisateur après livraison (comme tout bon meuble Ikea en somme…) ! On notera en outre que malgré les dimensions compactes de l’engin, l’habitacle accueille sans peine une personne en fauteuil roulant, voire un vévol (pliable bien entendu).

La Höga est donc officiellement la premier concept de véhicule électrique à monter soi-même. Avec ses 374 pièces, il ne faudra pas se louper lors du montage (un meuble mal monté ce n’est pas un drame, mais une voiture, c’est platane). Le risque de mal-fabrication est tellement important que l’on voit mal comment ce concept-car pourrait être autorisé sur route et déboucher sur un modèle commercial. Le tarif est pourtant sympathique puisque la Höga serait idéalement facturée à 5300 euros. Forcément, sans le coût de l’assemblage…