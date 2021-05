La Réserve fédérale américaine veut sa propre monnaie numérique

La Réserve fédérale américaine souhaite aller plus en avant dans le développement d’une monnaie numérique. Pour ce faire, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a annoncé dans un message vidéo que la Réserve fédérale américaine allait recueillir les commentaires du public « sur des questions liées aux paiements, à l’inclusion financière, à la confidentialité des données et à la sécurité des informations ».

Apparemment, la Réserve fédérale américaine ou « la Fed » souhaite que les Etats-Unis jouent un rôle de premier plan dans l’élaboration des normes internationales sur les monnaies numériques et rattrapent leur retard sur d’autres pays, comme la Chine, qui ont pris de l’avance dans ce domaine. La Chine considère effectivement la monnaie numérique comme un moyen de renforcer son système monétaire et un outil de « soft power » au niveau international.

Un document de discussion qui sortira cet été

Jerome Powell a ainsi déclaré que « pour aider à stimuler un large débat, la Réserve fédérale américaine publiera cet été un document de discussion décrivant notre réflexion actuelle sur les paiements numériques en mettant un accent particulier sur les avantages et les risques associés à la CBDC dans le contexte américain ».

La CBDC n’est autre que la monnaie numérique de banque centrale. Il ajoute que la Fed prévoit de jouer un rôle de premier plan dans l’élaboration de normes internationales pour les CBDC et que cela nécessite un certain temps. Jerome Powell souligne également que la décision exigera une réflexion et une analyse minutieuses de la part du public et des élus, rapporte Engadget.