Samsung abandonne Tizen sur ses montres, mais pas sur ses téléviseurs

Samsung va continuer à proposer le système d’exploitation Tizen sur ses différents téléviseurs, aussi bien les modèles actuels que sur les prochains. Cette clarification fait suite à un partenariat avec Google pour les montres connectées.

Cette semaine, Google a annoncé Wear OS 3.0, la nouvelle mise à jour majeure de son système d’exploitation pour les montres connectées. La particularité est que Wear OS 3.0 fusionne Wear OS de Google et Tizen de Samsung. Le constructeur coréen va donc abandonner son système d’exploitation (sauf sur les montres existantes). Mais ce ne sera pas le cas sur les TV.

« Tizen reste la plateforme par défaut pour nos téléviseurs à l’avenir », a assuré un porte-parole de Samsung à Protocol. Les clients ne doivent donc pas s’attendre à un basculement sur Android TV (qui est géré par Google). Le partenariat entre Samsung et Google concerne seulement le marché des montres et non celui des téléviseurs.

Google a récemment annoncé qu’Android TV tourne sur plus de 80 millions d’appareils dans le monde. En comparaison, Samsung compte environ 155 millions de téléviseurs sous Tizen. Il s’agit d’ailleurs de la plateforme la plus populaire dans le monde. Les autres systèmes populaires sont WebOS (Sony), Roku TV, Fire TV (Amazon) et donc Android TV.