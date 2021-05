Après Jon Prosser, c’est au tour d’OnLeaks de confirmer le design vintage à trois bandes des prochains Pixel 6 de Google (modèles standard et Pro). Les deux modèles de Pixel 6 afficheraient donc un dos tri-color, avec la bande supérieure orange (plus épaisse sur le modèle Pro), la bande du milieu en noir (le bloc photo en fait) et le reste en Blanc avec le logo Google en orange au milieu.

La bande orange du Pixel 6 Pro serait un peu plus large que la même bande sur le Pixel 6 standard

La dalle du Pixel 6 Pro (légèrement courbe) culminerait à 6,67 pouces de diagonale, avec un capteur d’empreintes sous la dalle. L’appareil promet d’être assez épais (8,9 mm) et le bloc photo (ou plutôt la bande photo) disposerait de trois capteurs.

Le Pixel 6 standard aurait droit au même design général

Le Pixel 6 standard serait un poil plus compact, avec une dalle 6,4 pouces et des dimensions ramassées (158,6 x 74,8 x 8,9 mm). Le bloc photo se contenterait de deux capteurs. Pas grand chose d’autre n’a encore filtré concernant les specs de ces deux mobiles, si ce n’est que le processeur pourrait être de conception Google et de fabrication Samsung.