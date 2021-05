Freebox : Free déploie la mise à jour 4.3.3 pour corriger des bugs

Free a sorti aujourd’hui la mise à jour 4.3.3 pour ses différentes Freebox. Il n’y a pas de nouveauté au programme. En revanche, le fournisseur d’accès a corrigé plusieurs bugs.

Voici la correction des bugs avec la mise à jour 4.3.3 pour les Freebox selon Free :

Possiblité de jouer du son via AirMedia sur la Freebox Révolution

Documentation Freebox OS

Instabilité SMB1 lorsque SMB2 est activé

Possibilité de se connecter au service SMB en IPv6

Correction d’une regression sur l’authentification des sessions SMB1

Cette nouvelle version concerne les Freebox Révolution, Freebox mini 4K, Freebox One, Freebox Delta et Freebox Pop. Comme à chaque fois, il suffit de redémarrer le Freebox Server pour forcer le téléchargement de la mise à jour. L’installation se fera dans la foulée. Si vous ne faites rien, votre box téléchargera et installera automatiquement la nouvelle version d’ici les prochains jours.

Il s’agit de la deuxième mise à jour des Freebox par Free au mois de mois. La première remonte au début du mois et corrigeait là encore des bugs, sans apporter de nouveauté particulière. L’opérateur a également déployé ce mois-ci deux mises à jour qui concernent son répéteur Wi-Fi avec aussi bien quelques changements que des corrections de bugs.