Microsoft confirme : Windows 10X est mort

Windows 10X est maintenant de l’histoire ancienne, comme le rapporte Microsoft. Il y a déjà eu des rumeurs suggérant que c’était la fin. Microsoft confirme aujourd’hui que c’est bel et bien le cas.

Sur son blog, Microsoft indique :

Après une année d’exploration et de conversations avec les clients, nous avons réalisé que la technologie de Windows 10X pouvait être utile de plus de façons et servir plus de clients que nous ne l’avions imaginé au départ. Nous avons conclu que la technologie de Windows 10X ne devait pas se limiter à un sous-ensemble de clients.

Au lieu de mettre sur le marché un produit appelé Windows 10X en 2021, comme nous l’avions prévu à l’origine, nous tirons parti des enseignements de notre voyage jusqu’à présent et accélérons l’intégration de la technologie fondamentale du système dans d’autres parties de Windows et produits de l’entreprise.