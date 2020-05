Windows 10X : Microsoft confirme un support sur les appareils avec un écran

Windows 10X ne va finalement pas être limité qu’aux appareils avec deux écrans, comme la Surface Neo annoncée il y a quelques mois. Microsoft confirme que les utilisateurs vont aussi retrouver cette version alternative de Windows 10 sur des appareils avec un écran, comme les ordinateurs portables.

« Le monde est très différent de ce qu’il était en octobre dernier lorsque nous avons partagé notre vision pour une nouvelle catégorie d’appareils Windows à double écran », indique Panos Panay, le responsable de Windows et des appareils chez Microsoft. Il fait notamment mention d’une hausse de 75% du temps passé sur Windows 10 par rapport à l’année dernière. « Avec Windows 10X, nous avons conçu la flexibilité et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur les appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à travailler, à apprendre et à jouer de manière nouvelle », continue le responsable.

Les détails sur la sortie sont légers pour l’instant. Microsoft ne dit pas quand Windows 10X sera disponible. Le groupe précise par contre que Windows 10X sera d’abord proposé sur les appareils avec un écran, ce qui est assez ironique quand on sait que Windows 10X avait d’abord été annoncé pour les appareils avec deux écrans.

Windows 10X comprend une interface Windows simplifiée et jugée plus moderne. Microsoft a travaillé à la modernisation de Windows 10X en apportant quelques changements qui améliorent les éléments de base, comme le multitâche, l’utilisation du menu Démarrer et l’accès rapide aux paramètres.