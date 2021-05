Google Assistant pourra changer vos mots de passe compromis dans Chrome

Google Assistant et Duplex vont donner un coup de main aux utilisateurs en modifiant pour eux leurs mots de passe compromis. Le groupe a fait l’annonce et une présentation aujourd’hui lors de sa conférence I/O.

Cette fonctionnalité va concerner les personnes qui utilisent le gestionnaire de mots de passe de Chrome. Celui-ci peut déjà déterminer si votre compte a été compromis à cause d’un piratage d’un site ou d’une application. Bientôt, une option permettra aux utilisateurs de laisser Google Assistant et Duplex initier la demande de changement de mot de passe.

Dans la vidéo ci-dessous, on peut voir que le compte Twitter d’une personne a été compromis. Un bouton « Changer le mot de passe » permet à Google Assistant et Duplex de se rendre sur le site de Twitter, aller dans la section spécifique au changement de mot de passe, faire le nécessaire puis remplacer le mot de passe dans le gestionnaire de Chrome. Cela se fait en quelques secondes, sans aucune intervention particulière de l’utilisateur.

If one of your passwords has been compromised, a new feature in Chrome on Android can change them for you with just one tap. Look for the Assistant button next to supported sites in your Password Manager. #GoogleIO pic.twitter.com/hKgpY0SnDn

