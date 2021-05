[Google I/O] LaMDA : Google dévoile une IA conversationnelle capable de parler absolument… de tout

C’est l’une des nouveautés les plus étonnantes de ce Google I/O 2021. LaMDA (acronyme de Language Model for Dialogue Applications) est une IA de type conversationnelle, un chatbot capable de discuter de tout… et de se faire passer pour tout et n’importe quoi. Deux exemples (très… parlants) ont parfaitement illustré les capacités un peu « weirdo » de ce chatbot, capable de discuter de la planète Pluton avec une décontraction saisissante… ou de se faire passer pour un avion de papier !

Lors des deux conversations, LaMDA a semblé capable de saisir certaine nuances fines de la discussion, ce qui lui permettait ainsi de ne jamais répondre « à côté de la plaque », comme cela arrive souvent avec les IA conversationnelles. Alors certes, on peut supposer que Google n’a mis en avant que les conversations les plus convaincantes, mais même dans le cas où LaMDA ne parviendrait qu’à la moitié des capacités dévoilées lors de la conf, la firme américaine tiendrait là une technologie potentiellement disruptive (à condition sans doute de ne pas trop la brider).



LaMDA n’est pour l’instant qu’une recherche en cours, un projet évolutif sur lequel Google a promis de revenir sans tarder. A terme, il ne semble pas si fou d’imaginer que ce chatbot puisse intégrer Google Assistant. On ne sera alors pas encore au niveau de Her, mais il y aura sans doute déjà de quoi s’extasier…