Ce minuscule processeur pourra être placé sous la peau pour mesurer la température corporelle

On connaissait déjà le Micro Mote, l’ordinateur le plus petit au monde. Mais des chercheurs de l’université Columbia aux Etats-Unis ont voulu aller plus loin en mettant en place le plus petit système injectable intégré sur une seule puce. Concrètement, il s’agit d’un minuscule processeur qui ne fait même pas 01 mm3 de volume. Selon leur étude, ce processeur est tellement petit qu’il peut tenir dans une aiguille hypodermique et ne peut être vu qu’à travers un microscope.

Ce processeur mesure la température du corps en temps réel

Ce système aurait été conçu pour mesurer la température corporelle au cours d’une thérapie par ultrasons. Ce processeur ne fait que 0,3 millimètre de côté et utilisent des ultrasons pour communiquer, la longueur d’onde étant beaucoup plus courte que pour des fréquences radio sur une même fréquence, rapporte Science Advances.

Par ailleurs, les chercheurs ont également doté ce mini processeur d’un transducteur piézoélectrique pour permettre les communications et l’alimentation par ultrasons. Ce processeur embarque ainsi un capteur de température à faible consommation qui lui permet de mesurer la température corporelle en temps réel.

Les chercheurs ont déjà effectué des tests d’injection intramusculaire de ce processeur sur des souris et ont constaté que le processeur pouvait fonctionner à une profondeur de 2 cm, la limite théorique étant de 5,7 cm.