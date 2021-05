Xbox Series X/S : Dolby Vision pour les jeux arrive en test

Les Xbox Series X et S accueillent le Dolby Vision pour ce qui est des jeux. C’est pour l’instant en test auprès des membres Xbox Insider. Microsoft ne dit pas encore quand tous les joueurs pourront en profiter avec la version stable.

Selon Microsoft, cette fonction permet d’obtenir une meilleure expérience, un contraste plus net et des couleurs plus éclatantes dans les jeux. Bien évidemment, il faut que son téléviseur soit compatible avec Dolby Vision pour profiter de l’amélioration. Celle-ci se veut uniquement visuelle, rien ne change au niveau du son. Mais il faut dire que les consoles supportent déjà le Dolby Atmos.

Le support du Dolby Vision sur les Xbox Series X et S pour les jeux n’est en soi pas une surprise. Cela avait déjà été annoncé avant même la sortie des consoles. Mais le système n’était pas prêt pour les jeux au lancement. Nous voilà maintenant dans la phase de test. En face, la PlayStation 5 de Sony prend en charge le HDR, mais pas le Dolby Vision.

Microsoft fait comprendre que l’expérience sera simple pour les joueurs. Il ne sera pas nécessaire de toucher un quelconque réglage pour avoir le Dolby Vision. La Xbox fera automatiquement les ajustements selon le téléviseur. « Les jeux Dolby Vision sont automatiquement mis en correspondance avec n’importe quel écran équipé du Dolby Vision, ce qui vous permet d’obtenir la meilleure image possible », assure Microsoft.