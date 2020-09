Les Xbox Series X et Series S seront compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos

Xbox muscle son jeu. A quelques semaines du lancement de ses nouvelles consoles, on en apprend un peu plus sur les capacités techniques des Xbox Series X et Series S. Le site Dolby nous informe ainsi que les Xbox Series X et Series S seront compatibles avec les formats sonores et d’affichage Dolby Atmos et Dolby Vision. « Attendez ! » me dire-vous, « le Dolby Vision n’était pas disponible sur Xbox One » ? Si, mais seulement pour le visionnage de films ou séries, pas dans les jeux. Au vu de la courte vidéo de démo qui tourne depuis hier, c’est peu dire que le Dolby Vision va booster le rendu global de l’image, bien plus que ne le ferait le HDR par exemple. Quant au Dolby Atmos, il permettra de mieux spatialiser la scène sonore (avec même des effets de son « venant d’en haut » si l’on dispose des enceintes adéquates). La Xbox Series X et Series S seront disponibles à la vente le 10 novembre prochain aux tarifs respectifs de 499 euros et 299 euros.