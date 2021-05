Le créateur du jeu culte Paperboy lance un vélo électrique baptisé… Paperboy

Sorti en salles d’arcade en 1984 et sur consoles/micro-ordinateurs en 86, le jeu vidéo Paper Boy a rapidement gagné un statut de jeu culte malgré son gameplay simpliste (un gamin à vélo distribue des journaux en les lançant sur le perron des habitations). Le succès de Paper Boy a aussi fait la renommée de son studio britannique, Elite Systems, considéré à l’époque comme l’un des grands studios de JV. 37 ans plus tard, Elite Systems refait soudainement parler de lui via une campagne IndieGogo pour le moins surprenante : l’éditeur de jeu vidéo s’est en effet transformé en fabricant… de vélos électriques !

Le Paperboy est désormais un vélo à assistance électrique (il faut toujours pédaler) disposant d’une batterie de 375Wh et d’une autonomie (en assistance électrique donc) de 80 km au max. Léger (18 kilos), le Paperboy et aussi connecté, avec un écran N&B LCD intégré qui affiche les informations essentielles (kilométrage, vitesse, mode d’assistance). A noter que l’engin s’adapte facilement à tous les types de terrain. L’assistance électrique aide automatiquement à grimper les côtes par exemple, et prend même en compte… la température extérieure.



Le financement IndieGoGo du Paperboy avance bien : Elite Systems a déjà récolté 2855 euros sur un objectif initial de 5380 euros, et il reste encore 29 jours de financement…