Justice League : le SnyderVerse n’intéresse pas Warner Bros, dit Zack Snyder

Ceux qui réclament un SnyderVerse suite à la sortie du Snyder Cut de Justice League vont être déçus. Le réalisateur Zack Snyder révèle que Warner Bros n’est pas intéressé par ce projet et préfère partir dans une autre direction.

Bientôt un SnyderVerse ? Warner Bros dit non

« Warner Bros a été agressivement anti-Snyder si vous voulez », a déclaré Zack Snyder à Jake’s Takes, renforçant la position du studio sur son alternative du DCEU. « Qu’est-ce que je peux dire ? Il est clair qu’ils ne sont pas intéressés par ma version. Mais je dirais aussi qu’ils n’étaient certainement pas intéressés – je dirais, à l’origine – par ma vision sur Justice League. Ils ont certainement pris des décisions à ce sujet », a ajouté le réalisateur.

Des fans de Batman, Superman et d’autres superhéros ont lancé il y a quelques semaines le hashtag #RestoreTheSnyderVerse. Il a généré plus d’un million de tweets en quelques jours. Ce hashtag veut pousser Warner Bros à laisser Zack Snyder aux commandes des futurs films du DCEU et ainsi lui permettre de continuer son histoire. Mais le studio semble en avoir fini avec le réalisateur.

Il est toutefois bon de noter que Warner Bros a déjà cédé aux fans en autorisant le Snyder Cut. Cette version longue de Justice League (4 heures au total) avec uniquement le point de vue de Zack Snyder (et non celui de Joss Whedon qui a vu le jour en 2017) a vu le jour il y a quelques semaines. En France, le film a uniquement connu une sortie sur les plateformes en ligne. Ce fut HBO Max aux États-Unis et les différents services de vidéos à la demande (VOD) en France).

Aux dernières nouvelles, Warner Bros travaille sur un nouveau film Superman. Zack Snyder et Henry Cavill (qui incarne le superhéros) ne devraient pas être de la partie. Le studio chercherait, selon les médias américains, un réalisateur et un acteur noirs.