Zack Snyder’s Justice League est disponible en VoD !

Deux fois plus long que la mouture médiocre de Joss Whedon (soit 4 heures de métrage !), bien meilleur aussi si l’on en croit la grande majorité des critiques américaines et françaises, le Justice League de Zack Snyder, entièrement remonté et avec un grand nombre de scènes originales, est disponible aujourd’hui en France (et dans le monde) sur toutes les plateformes de VoD (iTunes, Amazon, YouTube, Rakuten TV, Orange, Canal VOD, Bbox VOD, SFR, etc.).



A l’origine de cette version, un drame cruel : le 20 mars 2017, Zack Snyder apprend le suicide de sa fille en plein tournage de Justice League. Le réalisateur retourne sur les plateaux de tournage deux semaines après l’enterrement, mais ne parvient pas à surmonter sa douleur. Il laisse alors la place à Joss Whedon, à qui l’on doit Avengers et Avengers : L’Ère d’Ultron.

Le remplaçant de Snyder va alors reprendre les éléments de scripts laissés par son prédécesseur… pour les réinterpréter à la sauce Marvel : ton léger, blagues Carambar récurrentes, Whedon va considérablement « Avengériser » le Justice League imaginé par Snyder, si bien que le montage final ressemblera à un collage de scènes sombres (où l’on sent bien la patte de Snyder) et de séquences beaucoup plus légères et souvent nettement plus brouillonnes lors des scènes d’action. C’est un massacre critique et un quasi ratage au box office.

La pression des fans a fini par convaincre la Warner qu’il y avait peut-être un intérêt à ce que Snyder récupère le projet qu’il avait laissé, avec en sus une rallonge de 70 millions de dollars. Le résultat est disponible aujourd’hui à la vente pour 13,99 euros.