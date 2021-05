Nintendo Switch Pro : l’existence de la console confirmée par un fabricant d’écrans OLED

Nintendo prépare une Switch Pro et Universal Display Corp a confirmé son existence. Ce fabricant d’écrans OLED a évoqué la console auprès des analystes lors de la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre.

L’existence de la Switch Pro se confirme

« Nintendo a choisi un écran OLED pour la nouvelle Switch Pro en raison des avantages de l’OLED, à savoir un contraste plus élevé et des temps de réponse plus rapides », a déclaré Steven V. Abramson, le PDG d’Universal Display Corp. Il ajoute un peu plus loin que l’adoption des écrans OLED est de plus en plus importante.

Interesting to see Universal Display Corp mention the reports around Nintendo choosing OLED for their Switch Pro in their Q1 investors call pic.twitter.com/RUrJ0qvBiA — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) May 10, 2021

Nous savons déjà grâce aux différentes fuites que Nintendo prépare effectivement une Switch Pro avec un écran OLED. Celui-ci ferait 7 pouces. En comparaison, la Switch actuelle a un écran LCD de 6,2 pouces. Les joueurs seraient également en mesure de jouer en 4K, mais uniquement quand ils sont sur leur téléviseur. En effet, la console garderait un écran 720p en mode portable.

Il ne manque plus que l’officialisation de Nintendo maintenant. Les rumeurs ont jusqu’à présent suggéré que la console verra le jour à la fin de 2021. Cela ne va pas être simple au vu de la pénurie de nombreux composants. Il est en tout cas certain que Nintendo ne veut pas manquer Noël : c’est la plus grosse période de ventes de l’année.