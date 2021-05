Streaming illégal, téléchargement : 24% des Français visitent des sites illicites

La Hadopi révèle qu’un quart des internautes français (24%) visitent des sites de streaming illégal et de téléchargement pour voir des films, des séries ou encore du sport. Il y a eu un pic en mars 2020 avec une part de 27%, période où la France était en confinement.

Cette donnée de 24% pour consulter des sites de streaming et de téléchargement représente 12,7 millions d’internautes français. « L’audience de ces sites, réduite de moitié durant le premier confinement en raison de l’arrêt des compétitions sportives, a retrouvé son niveau initial et une tendance à la hausse dès la reprise des compétitions sportives en août 2020 », explique la Hadopi. L’Autorité ajoute que le streaming et le téléchargement direct « représentent toujours les deux protocoles les plus utilisés par les internautes adoptant des pratiques contrefaisantes ». Ils concernent respectivement les trois quarts (71%, soit 9 millions d’internautes) et plus de la moitié (54%, soit 6,9 millions d’internautes) des internautes aux usages illicites.

Il est également question du torrent (P2P). C’est la première cible de la Hadopi. Le groupe explique que cette pratique concerne environ 3,3 millions d’internautes français.

Ce n’est pas l’offre légale qui manque pourtant. Rien que pour les films et séries, il y a Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ pour ne citer qu’eux. Mais il est vrai qu’il y a des délais pour les sorties des contenus, notamment les séries qui arrivent d’abord aux États-Unis. Les fans les plus impatients vont préférer regarder illégalement un nouvel épisode en VO ou VOST, plutôt qu’attendre l’arrivée officielle en France. Pour ce qui est du sport, s’abonner aux différentes chaînes peut rapidement coûter cher et certains préfèrent donc le streaming illégal.

La Hadopi note que 70% des internautes qui ont reçu un avertissement pour leur usage illégal ne recommencent pas. Mais dans le même temps, l’Autorité a seulement envoyé 10 millions d’avertissements depuis son existence en 2009. Il faut dire que les internautes français se focalisent davantage sur le streaming et le téléchargement direct, là où la Hadopi peut seulement sanctionner quand il s’agit du partage d’un torrent.