Blizzard : coup de froid sur la base de joueurs actifs, qui s’éroderait fortement

Blizzard est loin de sa période dorée. L’éditeur des gigas succès World of Warcraft, Diablo, HearthStone et Overwatch ne parvient plus à attirer de nouveaux joueurs. Pire encore, la base installée de joueurs actifs continue de s’éroder si l’on en croit un document interne destiné aux investisseurs, passant en deux ans de 38 millions de joueurs mensuels à 27 millions de joueurs (soit une chute de 29% en 3 ans). Le studio n’a sorti aucun nouveau titre depuis 5 ans, et le départ de plusieurs cadres de la société (dont Jeff Kaplan, ex-directeur d’Overwatch) semble indiquer que les projets en interne ne sont pas franchement enthousiasmants.

Une fois encore, le studio va compter sur de grosses mises à jour pour sauver les meubles, à l’instar de Chains Of Domination, la prochaine extension majeure de World Of Warcraft : Shadowlands, sans oublier les mises à jour régulières du jeu de cartes-stratégie HearthStone. Diablo 4 et Diablo Immortal sont aussi dans le viseur pour cette année, ce qui pourrait suffire à améliorer une situation déclinante.

Heureusement pour Blizzard, le studio est adossé à Activision, dont la force de frappe est sans commune mesure. Activision-Blizzard, c’est en effet une base installée de joueurs actifs de 435 millions de joueurs à la fin du Q1 2021, contre 374 millions de joueurs il y a trois ans. Le seul Call of Duty dispose ainsi d’une base de 150 millions de joueurs actifs, soit trois fois plus qu’en 2018.